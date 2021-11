NBA, i Bulls vincono fuori casa contro Denver per la prima volta in 15 anni

I Chicago Bulls stanno rispettando le grandi aspettative suscitate dagli arrivi estivi di Lonzo Ball e DeMar DeRozan, dimostrandosi da subito squadra difficile da battere su entrambi i lati del campo. Il record di 11-5 parla chiaro: Chicago sarà molto probabilmente una delle squadre protagoniste della regular season (e possibilmente dei Playoff).

L’ultima vittoria dei Bulls (114-108 contro i Nuggets) ha poi qualcosa di speciale: come riportato da StatMuse, infatti, la squadra di Billy Donovan ha raccolto un successo in casa di Denver per la prima volta negli ultimi 15 anni.

Il protagonista della serata è stato ancora una volta Zach LaVine, che con 36 punti, 5 rimbalzi e 4 assist ha condotto i suoi all’undicesima vittoria stagionale, sfruttando anche l’assenza dell’MVP Nikola Jokic tra le file dei Nuggets.

I Bulls espugnano Denver: le parole di Caruso nel postpartita

Una vittoria per certi versi storica come quella di questa notte ha sicuramente reso orgogliosi i tifosi di Chicago, ansioni di tornare ai Playoff dopo 4 anni di delusioni. Nonostante l’inizio di stagione da incorniciare, Alex Caruso ha però voluto calmare l’ambiente nel postpartita, ricordando a tutti la storia della squadra dell’Illinois:

Dopo 11 partite non credo sia giusto dire che ‘siamo tornati’, soprattutto considerando il prestigio dei Bulls. Hanno vinto 3 campionati di fila per due volte. Dire che ‘siamo tornati’ è una dichiarazione forte.

Nonostante le parole diplomatiche del giocatore, negare il talento e la mentalità vincente di questi Bulls diventa sempre più difficile.

