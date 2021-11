NBA, Paul Pierce sui Lakers: “Per come è fatta, questa squadra non può vincere il titolo”

Coloro che hanno dubitato dei Los Angeles Lakers quando hanno preso Russell Westbrook e ingaggiato una schiera di veterani, devono dire di aver capito bene. Anche se è troppo presto per giudicare questi Lakers – soprattutto perché LeBron James ha perso più della metà delle partite – il record e la qualità di gioco sono finora desolanti, così come la battuta d’arresto di ieri notte a Boston. I Lakers, nel momento in cui scriviamo, hanno un record di 8 vittorie e 8 sconfitte e Paul Pierce, che ieri sera era al TD Garden, non crede affatto al titolo per i grandi rivali dei C’s.

“In questo momento stanno male. Non so se possono rimanere in salute tutta la stagione, non credo che abbiano possibilità di vincere il titolo. Il modo in cui giocano senza LeBron è desolante. Alla sua età LeBron non può giocare 40 minuti in tutte le partite della stagione regolare. Se gli chiedi di continuare a farlo e poi li porti ai Playoff, non credo che sia possibile arrivare fino in fondo. Per come è costruita, questa squadra non può vincere il titolo.”