Collin Sexton operato al menisco: si chiude qui la sua stagione NBA

Collin Sexton deve dire addio alla stagione NBA dopo l’infortunio al menisco del ginocchio sinistro e la conseguente operazione chirurgica. Ne hanno dato l’annuncio i Cleveland Cavaliers con una nota ufficiale.

Sexton in bilico: cosa succede al contratto?

Ormai un mese fa, alla deadline per l’estensione del cosiddetto rookie scale, Collin Sexton e i Cleveland Cavs non avevano trovato l’accordo: troppo elevate le richieste del giocatore, che ora deve affrontare una coincidenza sfortunata nell’anno più importante di questo avvio di carriera NBA. In questo primo scorso di stagione regolare, Sexton aveva disputato 11 partite, viaggiando a 16 punti di media.

