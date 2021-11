Mercato NBA, Miami Heat interessati a John Wall in caso di buyout

Fino ad ora, ne John Wall, ne gli Houston Rockets hanno mostrato interesse in un buyout, tuttavia le cose potrebbero cambiare. Il playmaker 31enne ha ancora due anni di contratto, per un totale che supera i 90 milioni di dollari, e non sembra intenzionato a lasciarne alcuni sul piatto. Dal canto loro, i Rockets non sembrano voler includere Wall nel loro futuro, e se ne libererebbero volentieri. In tal caso, i Miami Heat sarebbero interessati.

L’ipotesi Wall ai Miami Heat

Secondo quanto riporta Barry Jackson del Miami Herald, gli Heat sarebbero interessati ad acquisire John Wall, ma solo in caso di buyout. Al momento c’è solo questa ipotesi, ma le cose potrebbero cambiare più avanti nella stagione, magari a seguito di una trade che vedrebbe coinvolta una terza squadra. Storicamente, i Miami Heat sono molto attivi sul mercato dei buyout, e la destinazione sarebbe gradita dal play ex Wizards.

Gli Heat possono offrire a John Wall il ruolo di cambio di Kyle Lowry, formando una coppia di playmaker esperta. Wall, nonostante non sia più l’All-Star pre infortunio, è ancora un giocatore che può avere un impatto importante. Nella scorsa stagione ha viaggiato 20.6 punti, 3.2 rimbalzi e 6.9 assist di media a partita. Un’aggiunta importante per una contender che vuole tornare alle Finals.

Dal punto di vista degli Houston Rockets, Wall male s’incastra con il progetto di ricostruzione intrapreso dalla franchigia. Il giocatore deve ancora scendere in campo in questa stagione, e secondo diverse fonti rischia di passare ai box l’intera annata. Al momento l’ipotesi buyout è improbabile, ma se nel futuro le acque dovessero muoversi, i Miami Heat sarebbero pronti ad approfittarne.

