NBA, Scottie Pippen spiega l’addio a Houston: “Non volevano vincere il titolo”

Dopo un decennio di grande successo (11 stagioni, 6 titoli) trascorso con la canotta dei Bulls, Scottie Pippen ha chiuso il capitolo di Chicago venendo trasferito a Houston nel 1998. Una stagione, influenzata anche dal lockout, che è stata molto deludente per l’ala, nonostante il parquet condiviso con Charles Barkley e Hakeem Olajuwon – due ex MVP riuniti – terminata con l’eliminazione al 1° turno dei Playoff contro i Jazz.

Questa la spiegazione di Pippen a riguardo:

“Stavo pensando di entrare in un ‘superteam’ in una certa misura, ma… non ha funzionato. Non avevamo la chimica giusta e poi eravamo forse troppo vecchi. Sentivo che questo ambiente non era troppo adatto a me. Arrivavo da una seconda operazione alla schiena, avevo bisogno di un po’ più di giocatori giovani intorno a me. Non mi ero reso conto di quanto Hakeem fosse al capolinea ad essere onesti, né mi ero reso conto che Charles non era così concentrato sull’obiettivo come pensavo sarebbe stato […] Sono andato a Houston per cercare di aiutare Charles Barkley a vincere un titolo e una volta arrivato non ho sentito alcuna dedizione da parte sua. Avevo 6 titoli NBA in bacheca, non spettava a me fare tutti questi sforzi per vincere un titolo. Per questo ho chiesto di essere trasferito e sono atterrato a Portland in una squadra più giovane, più affamata.”