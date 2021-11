La vittoria di questa notte dei Miami Heat su Washington portala firma di Jimmy Butler, autore di 32 punti: una prestazione che fa salire a quattro le vittorie consecutive della franchigia della Florida. Un altro piccolo passo verso l’obiettivo più grande della squadra e della città: la vittoria dell’anello.

Una prestazione dominante da parte di Jimmy Butler che non ha lasciato scampo agli Wizards: tanti i punti segnati, i palloni recuperati e i passaggi intercettati dal numero 22, spinto da un incontenibile entusiasmo per l’ottimo periodo della squadra. Come spiega in conferenza stampa – dove si presenta con una copia del libro di Dwyane Wade – la città di Miami ha bisogno di vincere il titolo:

"We need a championship here. That's all we're worried about."

Jimmy Butler, accompanied by his copy of 𝘿𝙒𝙔𝘼𝙉𝙀, speaks about another blowout win after another dominant individual performance!@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/0fZY6Ag4uS

