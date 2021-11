NBA, nuovo record per LaMelo. Borrego: “E’ un giocatore speciale”

Gli Charlotte Hornets, grazie alla vittoria della notte scorsa contro Washington, cavalcano ora una serie positiva di quattro vittorie consecutive, trascinati dal talento rarissimo del loro playmaker. Pur avendo segnato solo quattro canestri dal campo su diciotto tentativi, LaMelo Ball ha regalato ai propri compagni ben 14 assist, siglando il suo miglior risultato della carriera in questa voce statistica.

Al termine dell’incontro, coach James Borrego si è soffermato sulla capacità pressoché unica di LaMelo di portare alla vittoria la propria squadra anche in giornate negative dal punto di vista balistico:

“E’ incredibile pensare che abbia solo vent’anni di età. La sua capacità di incidere sulla partita in mille modi differenti ha pochissimi eguali nel panorama NBA e questo non fa altro che sottolineare la sua imprescindibilità nell’economia del nostro gioco. Stasera ha distribuito 14 assist, trovando sempre il modo di migliorare il livello dei propri compagni nel corso della gara. La sua crescita in termini di leadership e presenza difensiva è altresì esponenziale. Solo i giocatori di altissimo profilo fanno pressoché sempre la scelta giusta in relazione al singolo momento, dimostrando chiavi di lettura e istinti impareggiabili. LaMelo è un giocatore speciale soprattutto per questo e lo ha dimostrato questa sera, specie nel momento in cui i suoi tiri continuavano a non entrare”.