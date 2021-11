Dovremo farci l’abitudine, dopo vent’anni. Fatto sta che, secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, è ormai prossimo il cambio di title sponsor per uno degli impianti sportivi più celebri del panorama sportivo. A partire dal giorno di Natale 2021 lo Staples Center, casa di Clippers (fino al 2024) e Lakers, verrà infatti ribattezzato Crypto.com Arena. Sono diverse le franchigie che hanno rivisto di recente gli accordi per i naming rights delle arene: citiamo tra gli altri i Phoenix Suns e gli Oklahoma City Thunder. In linea con un mercato in espansione allo stato attuale come quello delle criptovalute – che già è entrato prepotentemente nell’universo NBA – l’accordo commerciale dovrebbe segnare un nuovo record sul piano del valore economico. Si parla infatti di 700 milioni di dollari complessivi per i prossimi 20 anni.

Staples Center – the iconic home of the Los Angeles Lakers and Clippers among others since 1999 – will have a new name beginning Dec. 25: https://t.co/lur8Hbuv0r Arena. It’s believed to be the largest U.S. venue naming rights deal to date. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2021

Lo Staples Center cambia nome: quanto valgono i naming rights?

Nel 2009 Staples aveva siglato un accordo a vita così da mantenere i diritti sull’arena, diritti poi riacquisiti due stagioni or sono per una somma non rivelata da AEG, proprietaria della struttura. Facendo un parallelo con le recenti negoziazioni tra FTX e Miami Heat per il rebranding dell’ex American Airlines Arena – circa 135 milioni per i prossimi 19 anni–, si stima un valore fino a cinque volte superiore nel caso della venue losangelina.

