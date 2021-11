NBA, LeBron James potrebbe tornare venerdì contro i Celtics

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, LeBron James, fuori da due settimane a causa di uno strappo accusato nella zona addominale, potrebbe tornare in campo dal primo minuto venerdì 19 novembre, prendendo parte alla sempre suggestiva sfida del Boston Garden contro i Celtics.

Coach Frank Vogel, riferendosi alla incoraggiante e progressiva crescita di condizione di James, si è espresso in questi termini:

“LeBron lavora massivamente da giorni ormai ed il suo ritorno in campo è sempre più imminente. Sarà della partita venerdì contro i Celtics? In questo momento traspare solo ottimismo a riguardo, quindi ritengo che le probabilità siano molto alte. L’incontro stesso, numeri storici e fascino alla mano, merita di contare tra i propri effettivi il giocatore più forte del mondo.”

La stella dei Los Angeles Lakers ha saltato ben nove partite in questo inizio di stagione, due delle quali per un problema alla caviglia, ed i gialloviola (8-7 di storico ad oggi) hanno disperato bisogno di riabbracciare il proprio giocatore cardinale al più presto, specie a fronte di una serie di cinque partite in trasferta consecutive che inizierà già mercoledì a Milwaukee.

Leggi anche:

NBA, due partite della preseason 2022 avranno luogo ad Abu Dhabi

NBA, problemi con la giustizia per Paolo Banchero

NBA, Lakers-Milwaukee: la sfida tra le deluse con l’incognita LeBron James