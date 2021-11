NBA, due partite della preseason 2022 avranno luogo ad Abu Dhabi

La NBA ha raggiunto recentemente un accordo iconico con il Ministero del Turismo e dello Sport degli Emirati Arabi Uniti, grazie al quale la lega americana medesima potrà sbarcare in Medio Oriente per la prima volta nella sua storia nell’autunno 2022. A questo riguardo, Abu Dhabi sarà certamente il palcoscenico d’eccezione di due partite della prossima preseason, nonostante non siano state ancora divulgate ufficialmente né le date ufficiali degli incontri né le franchigie coinvolte.

Di seguito, le parole di Mark Tatum, deputy commissioner della lega e firmatario dell’accordo pluriennale:

“A causa dell’evento pandemico, la NBA non gioca una partita al di fuori del suolo nordamericano dal 2019. Dopo i primi segnali incoraggianti di ricrescita, abbiamo ritenuto necessario ipotizzare un ritorno oltreoceano per l’autunno del 2022, lavorando intensamente per puntare su una località sino ad ora inusitata per noi. Gli Emirati Arabi Uniti ed Abu Dhabi nella fattispecie saranno una grande risorsa per noi negli anni a venire, grazie all’apertura mentale della loro cultura mista ed all’abitudine ormai consolidata di ospitare eventi sportivi di caratura mondiale.”

