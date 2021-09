NBA, Steve Ballmer spiega la nuova arena Clippers: “Sarà la Mecca del basket!”

I Los Angeles Clippers hanno svelato oggi il nome della loro futura sede, l’Intuit Dome, la cui prima pietra è stata posata oggi per un progetto complessivo da ben 1.8 miliardi di dollari. Anche se i Clippers non potranno giocarci fino al 2024, Steve Ballmer è già entusiasta dell’idea di avere una nuova arena:

“Sarà la mecca del basket! Il palazzetto del basket!”

Per la costruzione di questa Arena, il proprietario della franchigia e gli architetti hanno preso ispirazione da stadi e altre arene di tutto il mondo, dagli stadi di calcio tedeschi agli stadi della NFL ad altri luoghi di basket:

“Ho raccolto diverse opinioni, diverso materiale nel corso degli anni… e la maggior parte delle cose che vedrete qui sono state ispirate da altri luoghi.

La priorità sarà data ai potenziali 18.000 tifosi che potranno assistere alle partite dei Clippers, per assicurarsi che abbiano la migliore esperienza possibile.

“Quando abbiamo iniziato a pensare al progetto, le domande erano: ‘Vogliamo che sia il progetto miglior per dare visibilità agli sponsor? Vogliamo che sia il migliore per i giocatori? Vogliamo che studiarlo per i tifosi? E se vogliamo che sia per i tifosi, per quali? Quelli vicino al campo o quelli in fondo?”

Ovviamente si tratterà di un gioiellino di tecnologia, studiato per ottimizzare il tempo dei fan e dare risalto alla parte sportiva. Tutto sarà automatizzato anche per andare a comprare cibo e bevande. Ci saranno grandi schermi al centro del campo (molto più grandi degli attuali nelle altre 30 arene) ma la partita non verrà trasmessa in altri punti dello stadio poiché Ballmer vuole che i tifosi guardino effettivamente la partita sul campo, siano coinvolti e siano concentrati.

Poi, ci sarà “The Wall”, il muro preso in prestito dal Signal Iduna Park del Borussia Dortmund. Ci saranno 51 file di sedili, per circa 4.700 fan, con uno spazio in cui i tifosi dovranno necessariamente essere in piedi, cosa che non si è mai vista nella Arene NBA.

