NBA, Lakers-Milwaukee: la sfida tra le deluse con l’incognita LeBron James

Inizio di stagione particolare per due delle squadre favorite che lottano per la vittoria del titolo NBA. Se da una parte i campioni in carica stanno avendo problemi più di gioco che altro, i Los Angeles Lakers devono invece fare i conti con tanti giocatori attualmente in infermeria. Milwaukee, nel momento in cui scriviamo, possiede un record addirittura negativo (6-8), soffrendo in maniera particolare il fattore casa (1-4). I californiani, ad Ovest, sono per ora in equilibrio, con un record di 8-7, ma non stanno facendo tanto meglio.

Come stanno i Los Angeles Lakers

Partiamo dalla solita incognita che sta mettendo in difficoltà i gialloviola da ormai un paio di settimane: i Los Angeles Lakers sono senza LeBron James da quasi 14 giorni a causa di uno stiramento addominale. Contro San Antonio sembrava poter arrivare il suo rientro, ma a poche ore dall’inizio del match il nativo di Akron ha deciso di dare forfait.

Secondo quanto riportato da Dave McMenamin, giornalista di ESPN, il recupero di LeBron procede spedito, ma il suo rientro potrebbe essere posticipato a venerdì notte. I Lakers, attualmente, si affidano alle sapienti mani di Anthony Davis, il quale sta cercando di tenere in equilibrio i suoi, assieme a Russell Westbrook e Carmelo Anthony.

Nelle ultime dieci uscite stagionali, i Lakers hanno vinto 6 volte e perso in 4 occasioni. Contro Milwaukee sarà quindi una sfida tra “deluse”, se così possiamo dire.

La compagine californiana ha di fronte a se un calendario non facilissimo, fatto di cinque trasferte di fila: si parte proprio da Milwaukee, per poi andare a Boston, Detroit, New York e Indiana. Tranne i Pistons, stiamo parlando di partite sulla carta complicate, ma tanto farà il ritorno sul parquet di LeBron James.

Come detto, Russell Westbrook e Anthony Davis stanno cercando di tenere in piedi i gialloviola. Se AD è una certezza – sta viaggiando con una media di 24.2 punti, 10.9 rimbalzi e 2.9 assist ad allacciata di scarpa – RW sta ancora cercando il suo posto in campo, mentre inanella 19.4 punti, 8.7 rimbalzi e 8.3 assist a partita. Numeri che non sono ancora sufficienti a garantire una continuità di vittorie alla squadra allenata da Vogel.

Come stanno i Milwaukee Bucks

A Milwaukee c’è preoccupazione per un inizio di regular season con più bassi che alti. La compagine allenata da Mike Budenholzer sta facendo fatica a mettere in campo quanto di buono visto nell’ultima postseason. Ed i risultati sono lì a dimostrare il momento negativo. I Bucks arrivano da due sconfitte consecutive, rispettivamente contro Boston e Atlanta, altre due compagini in un momento di forma altalenante. Tutto questo nonostante il solito Giannis Antetokounmpo da 26.5 punti e 11.3 rimbalzi a partita. La spiegazione di questo calo non può essere nemmeno Middleton, il quale sta replicando i numeri della scorsa regular season: viaggia a 20.0 punti, 4.7 rimbalzi e 4.5 assist ad allacciata di scarpa contro i 20.4 punti, 6.0 rimbalzi e 5.4 assist dello scorso anno.

Pronostico Lakers-Milwaukee: chi parte favorito

Chi parte con i favori del pronostico tra Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks? Le scommesse NBA in questo senso, sono davvero difficili da decifrare, poiché entrambe le parti sembrano essere mine vaganti in questo inizio di stagione.

Probabilmente, l’ago della bilancia pende più su Los Angeles. Dovesse rientrare poi LeBron tra le fila dei californiani, ecco che la nostra convinzione salirebbe. Occhio però, perché Milwaukee – come già affermato in precedenza – non è facilmente pronosticabile. Giannis Antetokounmpo rappresenta sempre una certezza.

