Risultati NBA, Warriors forza 10 grazie all’ex Wiggins, non basta lo show di Edwards; Lakers ancora ok all’OT

(8-3) Washington Wizards 97-94 Cleveland Cavaliers (7-5)

Cominciamo la rassegna di una nottata densa di risultati NBA, con 26 squadre impegnate, dalla Rocket Mortgage Fieldhuse di Cleveland. I Cavs – reduci da quattro vittorie di fila e alla prima partita senza Collin Sexton– ospitano gli Wizards, che per la quarta volta nella storia della franchigia hanno vinto sette delle prime dieci gare stagionali. Il buzzer beater di Darius Garland tiene i Cavs a contatto sul -2 (22-24) dopo il 1° quarto di gioco. A 3:35 dall’intervallo, su assist di Bradley Beal, Kyle Kuzma consegna sei punti di vantaggio ai suoi (44-38), ma la reazione di Cleveland non si fa atttendere. Due liberi di Ricky Rubio aprono e chiudono il parziale di 11-0 che consente alla squadra di andare a riposo con punteggio ribaltato sul +5 (44-49). La pausa non sembra rinfrescare a sufficienza le idee degli ospiti, che pure muovono per primi il punteggio al rientro in campo. Si interrompe così un digiuno di canestri protrattosi per oltre 5′ considerando anche il quarto precedente. Cleveland non perde la bussola e, anzi, prova un nuovo strappo con il 10-0 che spezza l’equilibrio raggiunto a quota 49. I Cavs si affacciano al quarto conclusivo con due possessi pieni di vantaggio (68-74). Washington risale fin dal -10 (70-80) e in poco meno di 11′ arriva quasi a doppiare i padroni di casa, passando a condurre a 11.4″ dalla sirena finale grazie alla seconda tripla di Kyle Kuzma nello spazio di una manciata di pochi secondi. Il layup vincente del rookie Corey Kispert fissa il punteggio sul 97-94 e mette in ghiaccio la vittoria Wizards. Non bastano ai Cavs i 20 punti Ricky Rubio, i 19 a testa di Garland e Mobley e la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Jarrett Allen. Il top scorer in casa Wizards è invece Montrezl Harrell (24 punti e 11 rimbalzi in uscita dalla panchina); 22 per Kyle Kuzma. Serata no al tiro per Bradley Beal, che si ferma a 13 punti, con 4-19.

(8-4) Brooklyn Nets 123-90 Orlando Magic (3-9)

Dopo il brutto K.O di Chicago, Brooklyn affronta la quarta di sei partite lontano dal Barclays Center in quello che è il ciclo di trasferte più lungo della sua stagione. I Nets partono forte, accumulando a più riprese fino a nove punti di vantaggio nel corso del 1° quarto di gioco, ma un 4-0 ispirato dalla schacciata di Bamba e dal canestro di Jalen Suggs tiene Orlando a contatto dopo 12′ (28-23 Nets). Brooklyn mette in chiaro le cose già nel secondo periodo, mandando a referto ben 37 punti con soli cinque errori al tiro, di squadra su 17 tentativi. Il vantaggio degli ospiti sfiora i 20 punti (60-41) prima del rientro di Orlando, che limita i danni all’intervallo con un 12-5 a ridosso della pausa lunga di metà gara. I Nets gestiscono il margine di sicurezza, che oscilla tra i dieci e i 15 punti per buona parte della terza frazione, ecccezion fatta per il timido tentativo targato Magic, riaffacciatisi sul -9 con 3′ da giocare sul cronometro del quarto (80-71). Da lì in poi il parziale è impietoso, e i padroni di casa che vengono messi al tappeto dal 43-19 Nets. Con i 123 punti mandati a referto Brooklyn aggiorna la miglior prestazione offensiva della sua stagione. 30 punti per un chirurgico Kevin Durant (11-12 al tiro, 6-7 dalla lunetta), tripla doppia per James Harden, che ai 17 punti aggiunge 11 rimbalzi e altrettanti assist; 21 punti e otto rimbalzi per LaMarcus Aldridge in uscita dalla panchina. Doppia cifra a referto anche Jevon Carter (10 punti) e DeAndre Bembry (11 punti). Per Orlando il top scorer di serata arriva dalla panchina: Terrence Ross firma 17 punti con 7-14 al tiro e tre triple a bersaglio su sei tentativi.

Ad attendere i ragazzi di Steve Nash ci sono due fermate sull’altra costa, a New Orleans e OKC. Orlando ospiterà Washington nella notte italiana tra sabato e domenica.

(6-6) Milwaukee Bucks 112-100 New York Knicks (7-5)

I campioni NBA in carica affrontano con il giusto piglio il back-to-back targato Atlantic Division tra Philadelphia e New York e riportano il proprio record in linea con il 50% di vittorie. I Bucks sistemano così i conti sportivi con i Knicks, che li avevano batuti nel fine settimana rifilando loro un passivo di 15 punti. Il layup di Derrick Rose contiene la fuga Bucks entro i 10 punti dopo un quarto di gioco (31-22), a un secondo periodo chiuso con 20 punti a testa per le due compagini fa seguito una terza frazione decisamente appannaggio di Milwaukee, almeno in partenza: il 22-7 dei primi 7′ di gioco al rientro dagli spogliatoi taglia le gambe ai Knicks, che scivolano fino al -24 (73-49). Portatasi in dote 16 punti di margine nel 4° periodo Milwaukee rischia più del dovuto, permettendo ai padroni di casa di tornare prepotentemente in corsa – addirittura a un solo punto di distanza con 4:02 da giocare dopo la tripla segnata da Derrick Rose (95-94). Tre bersagli pesanti di uno specialista da tre punti come Pat Connaughton (23 punti con sette centri da oltre l’arco) ricacciano indietro gli avversari dando respiro ai Bucks. Milwaukee sigilla la vittoria grazie a due ulteriori canestri da tre punti di Grayson Allen. Il finale dice 112-100 Bucks. Giannis Antetokounmpo si ferma a due assist dalla tripla doppia, chiudendo con 15 punti e altrettanti rimbalzi. Stesso contributo per punti anche da Grayson Allen, 18 invece per Holiday, che fanno il paio con i 17 di Bobby Portis. Per i Knicks meglio la panchina rispetto al quintetto titolare, dove si salva il solo Randle (16 punti e cinque rimbalzi ma 6-15 al tiro). Miglior marcatore di New York è Derrick Rose, che scrive 22 punti con 6-8 da oltre l’arco.

(6-5) Toronto Raptors 88-104 Boston Celtics (4-6)

I Toronto Raptors tornano in scena al TD Garden di Boston dopo aver rovinato lo scorso 22 ottobre il debutto casalingo dei Celtics. I biancoverdi ricordano la lezione subita e provano a non ripetere gli stessi errori, scavando un solco di dieci punti già nel 1° quarto (23-33) ridotto entro la doppia cifra dal canestro di Scottie Barnes. La squadra di Ime Udoka consolida la leadership nei due minuti di gioco che precedono l’intervallo arrivando anche al +18 (44-62). In controllo per tutto il match, Boston si mette al sicuro con un 8-0 al giro di boa dell’ultimo quarto che spegne ogni tentativo di rimonta da parte dei canadesi. Tutto il quintetto di Boston va in doppia cifra e sia Schroder sia Tatum superano quota 20 punti; 15 in uscita dalla panchina anche per Josh Richardson. Il già citato Barnes, rookie di casa Raptors, è il miglior marcatore dei suoi (21 punti, sette rimbalzi, quattro assist).

