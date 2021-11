NBA, LeBron James non scende in campo contro OKC: infortunio per lui

LeBron James non è sceso in campo nella notte NBA, assistendo da bordo campo alla brutta sconfitta dei suoi Los Angeles Lakers contro OKC. Il campione 36enne aveva accusato un problema durante la sfida contro gli Houston Rockets, in cui aveva trascinato i suoi alla vittoria con 30 punti e 10 assist. Si tratta di un infortunio ai muscoli addominali, che terrà LeBron James fermo ai box per almeno una settimana. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Lakers star LeBron James is expected to miss at least one week with abdominal strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. Lakers want to be cautious with James’ injury early this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 4, 2021

I Los Angeles Lakers hanno deciso di essere estremamente cauti con gli infortuni riguardanti LeBron James. A questo punto della stagione, la franchigia ritiene sia più importante tutelare la salute dei propri atleti in qualsiasi modo, così da poter arrivare ai Playoff con la squadra al completo e in perfetta salute. In assenza di LeBron, sono stati Davis, Westbrook ed Anthony a prendere le redini della squadra, mancando però la vittoria.

I tre giocatori hanno combinato per 77 punti totali, con il supporting cast che non ha dato il contributo sperato. Nella prossima settimana, i Lakers affronteranno i Portland Trail Blazers fuori casa. Poi ospiteranno Hornets, Heat, T’Wolves, Spurs e Bulls. I gialloviola sperano di vedere LeBron James tornare in campo durante il giro di partite casalinghe.

In questa stagione, LeBron James aveva già saltato un paio di partite. Per il momento, il Re sta viaggiando con 24.8 punti, 5.5 rimbalzi e 7.0 assist di media a partita.

