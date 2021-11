NBA, Tracy McGrady: “I Golden State Warriors sono i favoriti per vincere il titolo”

I Golden State Warriors sono di gran lunga la squadra più in forma della lega. Il team di San Francisco continua a mietere vittime, anche le più illustri. Difatti, nella notte è arrivata la vittoria contro i Brooklyn Nets, una delle squadre più forti della NBA.

Per McGrady i Golden State Warriors sono i favoriti

Le loro continue vittorie dimostrano che gli Warriors sono seria contender per il titolo, soprattutto perché non hanno ancora a disposizione una delle loro stelle, Klay Thompson. Il collettivo di San Francisco ha impressionato in maniera particolare Tracy McGrady, leggenda della lega. Secondo lui, se la squadra di Steve Kerr dovesse continuare a giocare così, la possibilità di vincere il titolo sarebbe molto alta. Queste le parole dell’ex stella degli Houston Rockets:

“Sì, sono partiti alla grande. I Golden State Warriors sono i miei favoriti per vincere il titolo NBA. Poi Stephen Curry sta giocando ad un livello straordinario. Li avete visti giocare? Sono veramente duri. È difficile difendere contro di loro perché sono veloci, muovono bene la palla e giocano di squadra. La cosa bella è che hanno fatto tutto questo senza Klay Thompson. È pazzesco. Immaginate quando tornerà in campo. Sarà un vero spettacolo.”

