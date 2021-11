Risultati NBA: Trae Young sorprende i Bucks di Giannis, tutto facile per Suns, Nuggets e Nets

Phoenix Suns 115 – 89 Houston Rockets

Iniziamo dal netto successo esterno della squadra di coach Williams, che in quel di Houston conquista l’ottava vittoria consecutiva condannando al tempo stesso i Rockets alla sconfitta di fila numero 11 di questo agghiacciante avvio di stagione.

I padroni di casa durano un solo quarto, il primo, e dopo il 27-23 iniziale iniziano a imbarcare acqua a tutto vantaggio di Phoenix, che capitalizza al meglio le 23 palle perse dalla squadra di Stephen Silas per mettere virtualmente in ghiaccio la vittoria già a inizio secondo tempo, quando un parziale di 20-6 porta gli ospiti sul 71-50.

26 punti e 6 assist a fine gara per Devin Booker, coadiuvato alla grande da un JaVale McGee da 19 punti e 14 rimbalzi. 17 punti e 8 rimbalzi, invece, per Christian Wood, migliore dei suoi.

Golden State Warriors 102 – 106 Charlotte Hornets

Termina dopo sette successi consecutivi la striscia vincente dei Warriors, che sul parquet dello Spectrum Center si arrendono solo nel finale agli arrembanti padroni di casa.

Dopo un primo tempo senza vincitori né vinti andato in archivio sul 57-57 l’equilibrio sembra reggere fino a 44 secondi dalla sirena finale, con le due formazioni bloccate sul 102-102.

A quel punto, però, Charlotte passa sul +2 e riconquista anche il possesso del pallone, con Green e Igoudala bravi però a forzare una palla a due costringendo il piccolo Rozier a vedersela con lo stesso Green. Nonostante la differenza di stazza, l’ex Celtics riesce ad avere la meglio, costringendo i Warriors a fare fallo e realizzando i liberi del +4 con cui la gara andrà poi in archivio.

Ottime prove per Bridges, Ball e Rozier, che chiudono rispettivamente con 22, 21 e 20 punti a testa, mentre tra le fila dei Warriors il migliore in campo è il solito Steph Curry, autore di 24 punti, 10 assist e 6 rimbalzi.

Chicago Bulls 100 – 90 Los Angeles Clippers

Nella gara del figliol prodigo – DeRozan è nativo di Los Angeles, mentre LaVine e Lonzo Ball hanno indossato la canotta di UCLA – sono i Bulls di Billy Donovan ad avere la meglio sui Clippers, che si fermano dunque a sette vittorie consecutive anche per colpa di un avvio di gara decisamente stentato.

Il primo quarto, infatti, si chiude sul 30-17 per gli ospiti, che nei minuti successivi riescono a consolidare il vantaggio sfruttando al meglio l’ottima fase difensiva e le decisamente rivedibili percentuali dei Clippers – 35,8% dal campo, 32,4% da tre.

Con i suoi 27 punti e 11 assist Paul George ce la mette tutta per riportare i suoi in partita e grazie ai suoi sforzi i padroni di casa riescono addirittura a portarsi in vantaggio sul 77-78 a 10 minuti dalla fine, ma la scarsa vena realizzativa dei Clippers, abbinata alla verve degli ospiti, si traduce immediatamente in un parziale di 9-0 che vale l’86-78 che chiude virtualmente i conti con qualche minuto di anticipo.

35 punti, 7 rimbalzi e 5 assist a fine gara per un super DeMar DeRozan, con Zach LaVine a dargli una grossa mano con 29 punti e 8 rimbalzi.