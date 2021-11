NBA, De’Andre Hunter si opera al polso: sarà out 2 mesi

De’Andre Hunter salterà circa otto settimane a causa di un infortunio al polso destro. È questo quanto annunciato dalla squadra in tarda notte. Hunter ha subito un infortunio al tendine nella sconfitta per 127-113 di Atlanta contro i Golden State Warriors di lunedì scorso e si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico per riparare la situazione.

Sulla base della linea temporale definita dallo staff medico, Hunter dovrebbe tornare a disposizione per metà gennaio. Hunter aveva portato a termine la partita di lunedì in quel di San Francisco e cercato di giocare sopra il dolore contro i Denver Nuggets venerdì, anche se ha saltato la gara di mercoledì contro gli Utah Jazz. Il giocatore, però, contro i Nuggets ha lasciato anzitempo la contesa per il riacutizzarsi del dolore al polso. Queste le parole di coach Nate McMillan dopo quella partita:

“È stato piuttosto doloroso vederlo in quelle condizioni: nel secondo tempo ha fatto solo un tiro e non sembrava in condizione per andare andare avanti, quindi ho dovuto tirarlo fuori”

De’Andre non è ovviamente sceso in campo nella notte nella vittoria per 120-100 sui Milwaukee Bucks. Hunter ha una media di 10.8 punti e 2.7 rimbalzi a partita in questa stagione. Il 23enne, pescato alla numero 4 nel Draft nel 2019, è al terzo anno del suo contratto quadriennale da 32 milioni di dollari con gli Hawks.

