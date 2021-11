NBA, continua la faida tra Kuzma e Cleveland sulla questione “titolo con LeBron”

Non si placa la faida tra Kyle Kuzma e la città di Cleveland, iniziata la scorsa settimana durante una sfida casalinga dei Cavaliers contro gli Washington Wizards. Durante una recente intervista post partita, un canale televisivo della città ha continuato a scherzare sull’argomento “aver vinto un titolo grazie a LeBron James”.

Il nuovo capitolo della faida tra Kuzma e Cleveland

Durante un’intervista post gara di Kyle Kuzma, mandata in onda dal canale televisivo News 5 Cleveland, affiliato di ABC Cleveland, è comparsa sullo schermo, sotto il nome del giocatore, la scritta “Ha vinto un titolo grazie a LeBron James”. Il tutto fa chiaramente riferimento al titolo NBA del 2020, vinto dai Los Angeles Lakers nella bolla di Orlando, dove Kuzma non brillò particolarmente. Tuttavia, l’ala ex Lakers non si è tirata indietro, e ha deciso di rispondere a tono su Twitter, scrivendo “Città di Cleveland abbiamo qualcosa in comune, piacere di conoscervi”.

City of Cleveland we have something in common 😅😭 nice too meet you https://t.co/4syPtvnKYS — kuz (@kylekuzma) November 15, 2021

Come si nota dal tweet, Kuzma non ha perso l’ironia. Lasciar perdere la frecciatina del telegiornale locale è stato difficile per un giocatore NBA, pronto a tutto pur di difendere la sua reputazione e il suo status all’interno della lega. Rispondere a queste piccole, e ironiche provocazioni è, quindi, quasi un atto dovuto. Considerando poi, che la città di Cleveland non vantava un successo sportivo dal 1964, prima del titolo NBA 2016, Kuzma ha avuto vita facile nel rispondere a modo.

