NBA, Talen Horton-Tucker torna in quintetto base per i Lakers

Nella notte NBA appena trascorsa i Los Angeles Lakers hanno riabbracciato Talen Horton-Tucker. L’ex Iowa State ha fatto il suo debutto stagionale dopo 13 partite ai box per un’operazione al pollice della mano destra.

La partenza in quintetto è senza dubbio un’iniezione di fiducia per il giocatore ventenne, che rimane però con i piedi ben saldi a terra. Di seguito le sue dichiarazioni al termine della partita vinta contro i San Antonio Spurs:

“Ovviamente per quanto riguarda stasera nello specifico penso avrei potuto fare qualcosa di meglio. In questo periodo di recupero mi è mancata l’atmosfera dello Staples. Lascio che siano il coaching staff e front office a discutere di rotazioni. Io farò sempre la mia parte in ogni caso. Aver potuto giocare con la mente libera da pensieri sull’infortunio è stata una gran cosa per me.”