NBA, J.B. Bickerstaff su Cleveland: “La squadra sta crescendo”

I Cleveland Cavaliers stanno vivendo un sogno dal quale non vogliono svegliarsi. Con il record 8-5 (l’anno scorso vinsero appena 22 gare, ndr) si classificano come quarti nella Eastern Conference. J.B. Bickerstaff, capo allenatore della squadra dell’Ohio, è orgoglioso di come la sua compagine sta lavorando.

J.B. Bickerstaff e la crescita della squadra

Il coach, in conferenza stampa ha affermato che quello che lo rende più felice è la crescita del collettivo. Rispetto all’anno scorso i Cavaliers sono una cosa diversa, e i risultati lo dimostrano. Adesso la squadra ha una sua identità, una mentalità chiara e non teme nessun avversario. Queste le sue parole:

“Adesso giochiamo con la nostra identità. A noi non interessa l’avversario che abbiamo di fronte. Questo è sinonimo di crescita. Contro Detroit abbiamo giocato bene. Nel terzo quarto abbiamo concesso appena 11 punti. La squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare a giocare così ogni notte. I nostri giocatori stanno dimostrando i loro progressi. È il bello di essere allenatori, aiutare gli altri per poi vederli raggiungere i propri sogni. Fin dall’inizio della partita siamo stati fisici e abbiamo giocato con la giusta mentalità.”

Darius Garland, autore di 21 punti, 2 rimbalzi e 7 assist, ha affermato che quest’anno i Cleveland Cavaliers sono diversi e ha voluto mandare un messaggio a tutti gli altri:

“Qui sono cambiate le cose. Le squadre non vengono più a Cleveland a fare quello che vogliono. Ora siamo tutti aggressivi e nessuno ci fa paura. Ci stiamo tutti unendo e qua ci divertiamo.”

