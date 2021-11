NBA, Tyronn Lue commenta la serie di vittorie dei Clippers: “Siamo una squadra bilanciata”

I Los Angeles Clippers hanno trovato nella nottata la chiave per fermare Karl-Anthony Towns e in questo modo, rallentare l’offensiva dei Minnesota Timberwolves.

Una prestazione corale per i Clips che ha fatto molto piacere al proprio coach, Tyronn Lue, che si è detto felicissimo del modo in cui i giocatori stanno recependo i suoi messaggi. Paul George e Reggie Jackson sono state pedine fondamentali per la vittoria, segnando 23 e 21 punti, e aiutando molto nei cambi in difesa su un uomo fondamentale per gli avversari come KAT.

Tanti assist e ottima difesa su Karl-Anthony Towns: Tyronn Lue si dice soddisfatto

Era dal 2018 che il lungo dei T-Wolves non chiudeva una partita senza andare in doppia cifra, segno che la strategia del coach dei losangelini ha pagato dividendi.

Proprio Tyronn Lue ha commentato in questo modo la strategia utilizzata dai suoi nel corso della gara.

“Abbiamo cercato di affrontarlo in post, dando sempre un aiuto in marcatura. Sappiamo che è capace di mettere a segno buoni tiri, quindi lo abbiamo limitato cercando di cambiare su tutto. La nostra intenzione era quella di rallentarlo, perché con giocatori del genere è quasi impossibile fermare la produzione offensiva.”

Nel frattempo Ivica Zubac si è invece reso protagonista di un’ottima prestazione da 10 punti e 12 rimbalzi, facendo la voce grossa nel pitturato, così come Eric Bledsoe, che si è distinto con una quasi doppia doppia da 14 e 9 assist.

“La prestazione è stata merito di tutta la squadra, non posso che essere felice a riguardo. Siamo una squadra molto bilanciata, siamo bravi in molti aspetti del gioco e ognuno sta facendo la sua parte.”

I 35 assist dei Clippers non possono che essere una buona conferma delle parole del proprio coach, che intanto si gode la settima vittoria consecutiva della sua squadra e un ottimo percorso nella Western Conference.

Leggi anche:

Risultati NBA, vincono Cavaliers e Pistons, i Pelicans rialzano la testa, Herro spinge gli Heat nella stratosfera

NBA, J.B. Bickerstaff su Cleveland: “La squadra sta crescendo”

NBA, John Collins e Young su Atlanta: “Dobbiamo guardarci allo specchio”