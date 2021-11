NBA, John Collins e Young su Atlanta: “Dobbiamo guardarci allo specchio”

Il pessimo inizio di stagione degli Atlanta Hawks ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Ci si aspettava decisamente di più dalla squadra che l’anno scorso è riuscita ad arrivare alle finali della Eastern Conference. Adesso la compagine della Georgia si ritrova al di fuori della zona Play-in, 13° nella Eastern Conference con un record complessivo di 4-9.

Dopo la sconfitta contro i Denver Nuggets (sesta sconfitta consecutiva per gli Hawks), John Collins ha subito affermato che continuando così la stagione sarà un chiaro fallimento. Bisogna capire velocemente i problemi e risolverli, prima che sia troppo tardi. Queste le sue parole rilasciate a Sarah K. Spencer:

“Quando guardo la nostra squadra vedo che non stiamo rispettando le aspettative. Non siamo nemmeno riusciti a vincere una gara in queste trasferte. Avevamo l’obiettivo minimo di vincere la metà delle gare. Vincere la metà delle gare in trasferta è già un buon risultato. Ora dobbiamo guardarci allo specchio e capire cosa dobbiamo fare per tornare a vincere le gare.”