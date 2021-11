La NBA ha inflitto una multa di $ 110.000 a quattro giocatori espulsi in Jazz-Pacers

Dopo la quasi rissa avvenuta durante il match tra Utah Jazz e Indiana Pacers tra giovedì e venerdì notte, la NBA ha deciso di multare ben quattro giocatori per un totale di 110.000 dollari. La lega ha multato Gobert di $ 35.000 per le sue azioni, Joe Ingles di $ 30.000 per essersi inserito nella ressa, mentre il centro dei Pacers Myles Turner è stato multato di $ 25.000. Infine, Donovan Mitchell dovrà dire addio a $ 20.000.

La multa di Gobert è stata la più alta del gruppo dopo che la NBA ha stabilito che il francese è quello che ha “dato vita” allo scontro. Gobert ha tirato a terra Turner dopo che Turner aveva stoppato il tiro del centro di Utah. Il fattaccio è avvenuto a quattro minuti dalla fine della partita. C’è da sottolineare che non sono stati tirati pugni, ma entrambe le squadre si sono azzuffate in campo quando le cose hanno iniziato a sfuggire di mano.

NBA, i motivi delle multe

Turner ha ricevuto una multa per “escalation” della situazione rispondendo a Gobert con una spinta. Ingles è stato multato per “aver preso contatti inappropriati” con un funzionario durante l’alterco. Mitchell è stato punito per aver “schernito verbalmente un avversario”. Tutti e quattro i giocatori sono stati espulsi dal match che Indiana ha vinto poi con il punteggio finale di 111-100 .

