NBA, le favorite verso l’anello

Lo scorso ottobre, il mese di arrivo dell’autunno, è coinciso con la ripartenza della NBA, il campionato di basket più spettacolare del mondo, atteso da milioni di appassionati. Dopo il trionfo di Milwaukee nella precedente stagione, un titolo che mancava ai Bucks dal 1974, le gerarchie quest’anno sembrano essersi delineate, anche se il momento cruciale sarà come sempre in primavera. Basta infatti osservare le quote vincente NBA 2021-2022 sui principali bookmakers italiani, per aver ben chiaro le candidate all’anello. Davanti a tutti troviamo i Brooklyn Nets a 3.50, seguiti dai Los Angeles Lakers a 5.50 e dai Bucks campioni in carica a 8.50. Più indietro tutte le altre formazioni.

Nets, Lakers e Bucks le candidate alla vittoria

Un inizio di stagione che ha già riservato diverse sorprese ma gli esperti sono concordi nel ritenere Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, le principali candidate all’anello.

I Nets di Steve Nash sono i grandi favoriti. Un roster completo formato da Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin, Patty Mills e Paul Millsap. Senza dimenticare Irving, al momento fuori rosa in quanto non vaccinato al Covid. Ad Est pochi sembrano in grado di contrastarli.

I Los Angeles Lakers di LeBron James, non sono affatto decisi a dare via libera ai Nets e alle altre avversarie. Un roster di qualità che punta alla conquista dell’anello, con in formazione nomi del calibro di Anthony Davis, Russell Westbrook, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, Dwight Howard e Trevor Ariza. L’interrogativo è relativo alla tenuta fisica dei giocatori, presentando un’età media di 31.5 anni (la più alta del campionato). Far coesistere così tanti campioni sarà compito di Vogel.

I Milwaukee Bucks partono qualche gradino più indietro nelle preferenze degli esperti. Un bakck-to-back ritenuto molto difficile, ruoterà soprattutto intorno allo stato di forma del greco Giannis Antetokounmpo, da tempo afflitto da problemi al ginocchio. Holiday, Middleton, Hood e Allen nel roster ufficiale, per provare a realizzare una nuova impresa. Per ora, la compagine del Wisconsin sta facendo fatica ad ingranare. Vedremo più avanti.

NBA, le squadre outsider

Più indietro nella griglia di partenza NBA, troviamo i Miami Heat come principale outsider. In risalto per un eccellente mercato estivo, con le novità Kyle Lowry e PJ Tucker. Nel roster di Erik Spoelstra troviamo altre stelle del calibro di Jimmy Butler e Bam Adebayo, a cui si aggiungono gli affidabili Tyler Herro e Duncan Robinson. Una formazione completata da Morris e Oladipo.

Grande considerazione anche per gli Utah Jazz di Quin Snyder. In squadra Conley, Mitchell, Gobert, Whiteside, Gay e Paschall, gente in grado di offrire tante soluzioni versatili, a condizione che gli infortuni non siano numerosi come la scorsa stagione. Da non sottovalutare i protagonisti delle Finals dell’anno passato, i Phoenix Suns. Pochi cambiamenti in squadra, con Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton vogliosi di riprovarci. Tra i nuovi arrivi McGee e Shamet. Infine, tra le sorprese più accreditate, gli Atlanta Hakws del nostro Gallinari e i Golden State Warriors di Steph Curry, quest’ultimi protagonisti di un eccellente avvio di stagione. Ci sarà da divertirsi.

