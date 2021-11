NBA, Lance Stephenson: “Voglio ritirarmi da campione”

Recentemente selezionato con la tredicesima scelta assoluta del Draft G-League 2021 dai Grand Rapid Gold, franchigia affiliata ai Denver Nuggets, Lance Stephenson è tornato a far parlare di sé. L’ex giocatore dei Lakers, ormai trentunenne, non gioca in NBA dalla stagione 2018/2019 e non ha alcuna intenzione di protrarre ancora a lungo la sua assenza dal palcoscenico principale della pallacanestro mondiale:

“Voglio cogliere questa possibilità per tornare ai massimi livelli. Trascinare la squadra nella lega satellite, aiutare i giovani a crescere e dimostrare al mondo di poter ancora fare la differenza saranno le chiavi del salto di qualità. Nonostante quel giorno sia ancora lontano, voglio ritirarmi da campione NBA. Non posso abbandonare lo sport che amo e che mi ha cambiato la vita senza vantare un anello.”

Continua “Born Ready“:

“Ci andai vicino nel 2013 con gli Indiana Pacers. Eravamo un grande gruppo, con poche individualità eccellenti che ben conoscevano l’importanza dei traguardi collettivi. George ed Hibbert erano le stelle di quella squadra ed io ho sempre accettato di buon grado il lavoro sporco, specie per poter stupire i detrattori nelle serate di particolare ispirazione. La rivalità con LeBron? Solamente questioni di campo. I Playoff, soprattutto a ridosso della loro fase culminante, sono una battaglia senza esclusione di colpi. Quando siamo stati compagni ai Lakers infatti, non abbiamo avuto alcun tipo di problema. Anzi, le stelle si ricordano più facilmente dei mastini che hanno incontrato nel corso della loro carriera. I giocatori timidi e permissivi non avranno mai occasione di farsi notare”.

