Paolo Banchero all’esordio in NCAA: ecco dove seguire il debutto

Prima palla a due per la stagione del college basket NCAA. Il piatto forte dell’Opening Night è rappresentato dalla sfida tra Kentucky Wildcats e Duke Blue Devils, che si sfideranno sul parquet del Madison Square Garden di New York. Mike Krzyzewski inizierà la sua 47ª e ultima stagione da capo programma a Durham. Gli occhi del pubblico italiano saranno tutti per Paolo Banchero, già ben posizionato negli indici di gradimento in vista del Draft NBA 2022. Scopriamo insieme dove sarà possibile seguire la sua partita d’esordio.

Dove seguire il debutto di Paolo Banchero in streaming

Sarà possibile seguire il debutto di Paolo Banchero con la maglia dei Blue Devils di Duke su ESPN Player. Appuntamento nella notte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 novembre a partire dalle 3.30. Il servizio streaming del celebre network presenta due opzioni per la sua offerta multisport corredata da produzioni originali. È possibile infatti scegliere se sottoscrivere l’abbonamento mensile o di durata annuale, per coprire l’intera programmazione. In entrambi i casi, sono previsti sette giorni di prova gratuita.