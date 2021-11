NBA, Mike Malone chiarisce le condizioni di Michael Porter Jr

Mike Malone, al termine dell’incontro vinto nettamente dai suoi Denver Nuggets ai danni dei Miami Heat, ha approfittato della conferenza stampa post partita anche per chiarire le condizioni di salute di Michael Porter Jr, infortunatosi in modo apparentemente incomprensibile durante la sfida di sabato scorso contro gli Houston Rockets. L’ex giocatore di Missouri, lanciato in contropiede, si è infatti accasciato al suolo lamentando un trauma alla gamba. Tuttavia, dopo alcuni minuti di trascinata permanenza sul parquet, Porter Jr è uscito dal campo, ufficialmente per un problema supplementare alla schiena.

Di seguito, le parole di coach Malone:

“Porter Jr potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nel futuro prossimo. I due problemi occorsi al ragazzo sabato scorso sono da valutare distintamente, specie considerando tutte i fastidi alla zona lombare con i quali ha sempre dovuto fare i conti nell’arco della sua carriera cestistica. Nonostante non abbia cominciato la stagione nel migliore dei modi, Michael rimane un giocatore indispensabile per noi, come attesta il rinnovo contrattuale al massimo salariale offertogli in estate. Forzare i tempi di recupero comporterebbe quasi certamente la ricaduta fisica di un ragazzo già cagionevole per natura, per il quale abbiamo formulato da tre anni un piano di implementazione dei minuti a partita di stagione in stagione. La potenziale riacutizzazione di un problema circadiano come il suo va sempre tenuta in conto a nostro malgrado, specie ad inizio stagione, quando bisogna riacquisire il ritmo partita”.