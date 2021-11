NBA, Coach Thibodeau impressionato dai suoi Knicks

I New York Knicks continuano la loro impressionante stagione 2021/22 con un’ altra notevole tacca sul loro fucile. In questa occasione, a cadere contro la banda di Coach Thibodeau sono stati i campioni in carica dei Milwaukee Bucks 113-98.

E dire invece che l’inizio sembrava promettere tutto tranne che una netta vittoria Knicks: a fine primo quarto il distacco dai Bucks era già 38-19 grazie anche ad una precisione letale dall’arco nei primi 12 minuti di gioco. La rimonta è partita con costanza a partire dal secondo periodo, sugellata poi da un parziale di 32-20 ad inizio ripresa.

Sulla rimonta dei suoi si è espresso lo stesso Thibodeau:

“Ovviamente non vogliamo vincere in questo modo. Siamo stati sotto di tanto e questo non va bene. Ma le partite sono lunghe e devi continuare a lottare, cercando di accorciare sempre di più. Una volta che ci siamo avvicinati ci siamo caricati con un paio di giocate difensive davvero intense. Quello ci ha dato energia. Quando siamo arrivati a 10 punti di distacco. lì abbiamo capito che potevamo farcela Credo che molti ragazzi siano stati decisivi. La panchina ci ha dato una grande spinta e grazie a loro abbiamo accorciato sempre di più. Nella ripresa, quando sono rientrati i titolari, non abbiamo calato l’intensità”

Vinta la lotta ai rimbalzi

Mentre i mattatori della serata sono stati, come ci si poteva immaginare, Julius Randle (32/12/4), RJ Barrett (20/7/3) e Derrick Rose (23(8/4), Thibodeau ha voluto lodare il frontcourts dei suoi Knicks che ha eclissato i Bucks a rimbalzo: 20 delle 59 carambole totali di New York sono state raccolte sotto la plancia avversaria. Lo stesso Giannis Antetokounmpo è stato limitato a soli 7 rimbalzi totali.

“Il problema quando giochi contro un avversario come Giannis è che per limitarlo devi spostare l’attenzione della tua difesa su di lui, lasciando ad altri delle triple a campo aperto. Quando queste triple entrano, non devi scoraggiarti. Devi assicurarti che tu stia continuando a proteggere il ferro e conquistare rimbalzi. Sono tante cose insieme a cui pensare nella stessa giocata, è complicato”

Complicato si, ma non impossibile a quanto pare. New York (6-3) torna ad affacciarsi alla parte più alta della Eastern Conference, mentre Milwaukee scende sotto al par (4-5).

