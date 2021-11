NBA, Shaquille O’Neal: “I miei figli non sono ricchi. Sono io quello ricco.”

Come sempre, quando Shaquille O’Neal si espone pubblicamente con i propri commenti, esce sempre qualcosa di interessante. L’ultima dichiarazione in questo senso è avventura durante una puntata del podcast Earn Your Leisure, in cui l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers ha parlato di eredità e di cosa lascerà ai propri figli dopo una carriera decisamente redditizia in NBA. Queste le parole di Shaq a riguardo:

“Devono imparare cosa sia l’impegno e farsi strada nel mondo del lavoro con le loro gambe. Sono un po’ arrabbiati con me, non mi capiscono. Ripeto sempre: noi non siamo ricchi, io sono ricco. I miei figli lo sanno che questa è l’unica regola: che studino. Non mi interessa se giocano a basket. Devono ottenere una laurea o un diploma superiore o, se vogliono che investa in una delle loro attività, dovranno presentarmela, dovranno vendermela. Questo è qualcosa che ho chiarito bene, non darò loro neanche un soldo solo perché sono i miei figli.”

Nel corso della sua carriera sportiva, O’Neal si è portato a casa la bellezza di 286 milioni di dollari, senza contare le entrate derivanti da contratti di sponsorizzazioni vari e investimenti di successo. Quello che resta è il concetto di Shaq, il quale vuole indirizzare i suoi pargoli ad una destinazione non costruita, non banale. Come lui.

