NBA, Golden State prima ad Ovest: le parole di Curry

Dopo diversi anni passati nel dimenticatoio NBA, Golden State è tornata ad occupare i posti che più le competono nella lega. Con un record identico a quello dei Jazz, gli Warriors hanno vinto 7 delle loro prime 8 partite in questa stagione. Nella notte hanno ottenuto la terza vittoria di fila asfaltando i New Orleans Pelicans 126-85.

Il record 7-1, per quanto notevole, non è niente di così sorprendente per il leader della squadra Stephen Curry, lui che conosce bene il vero potenziale della squadra:

“Abbiamo ragazzi che capiscono il basket, che capiscono come si gioca. Anche se non sempre gira come vorremmo, l’attitudine è sempre quella di vincere. Cerchiamo tutti di fare le cose giuste per arrivare ai tiri migliori, senza dimenticare i principi difensivi sui quali dobbiamo fare affidamento ogni sera. È un ottimo record, sono state giocate 8 partite, ne mancano ancora tante, ma non sono affatto sorpreso dal modo in cui abbiamo iniziato”

Rincara Draymond Green

L’altro veterano della squadra Draymond Green segue a ruota le dichiarazioni del compagni Steph, con la piena consapevolezza di chi sa cosa significa arrivare fino in fondo:

“Non ci presto molta attenzione. C’era chi diceva che non eravamo sulla buona strada per vincere quando abbiamo vinto, così come c’era chi diceva che avremmo vinto prima invece di perdere. Non ha molta importanza, penso solo che questa squadra stia facendo progressi. Ci sono ancora molte cose che possono essere migliorate. Ci sono ancora molte partite, dobbiamo continuare a crescere. Il cielo è il limite »

Per gli Warriors 19 punti di Curry, 26 di Jordan Poole e 17 di un sorprendente Gary Payton II.

