Risultati NBA: Knicks corsari a Milwaukee, vittorie schiaccianti per Clippers, Wizards e Wizards

San Antonio Spurs 102 – 89 Orlando Magic

Cominciamo dal successo esterno della banda di Gregg Popovich, che in quel di Orlando supera senza troppi affanni la squadra di casa grazie soprattutto all’ottima prova sulle due metà campo di Dejounte Murray, autore di 20 punti, 11 rimbalzi, 7 assist e 3 palloni recuperati.

Gli ospiti tentano la fuga già nel primo quarto (30-20) senza che i padroni di casa riescano realmente a opporre resistenza. Il divario cresce di minuto in minuto, con Cole Anthony – 21 punti, 9 rimbalzi e 6 assist per lui – a tentare di tenere in piedi le chance di vittoria dei suoi, ma senza troppo successo.

La gara scivola via così verso la sirena finale senza improvvisi ribaltoni, con gli Spurs che mettono in cascina il terzo successo stagionale.

Memphis Grizzlies 87 – 115 Washington Wizards

Tutto troppo facile per Bradley Beal e compagni, che alla Capital One Arena di Washington infliggono una sonora sconfitta a dei Grizzlies inspiegabilmente più arrendevoli del solito.

Dopo un primo periodo tutto sommato equilibrato (31-35) è tra il secondo e il terzo quarto che si consuma il dramma di Memphis, che paga le scarsissime percentuali – un misero 35% finale dal campo per i ragazzi di coach Jenkins – concedendo ampio spazio alle scorribande avversarie. Può esultare Wes Unseld Jr sulla panchina opposta, con i Wizards capaci di mandare in doppia cifra ben 7 elementi.

Il più prolifico della notte è Montrezl Harrell, autore di 18 punti, mentre dall’altra parte uno dei pochi a salvarsi è Jaren Jackson Jr. con 13 punti e 9 rimbalzi.

Cleveland Cavaliers 102 – 101 Toronto Raptors

Il match più combattuto del nostro solito recap va in scena alla Scotiabank Arena di Toronto, dove i padroni di casa cadono a 4,8 secondi dalla fine per mano di Darius Garland e del suo sangue freddo, che gli consente di piazzare i due tiri liberi del sorpasso e di regalare così ai suoi la sesta vittoria stagionale.

Match divertente ed equilibrato, con i padroni di casa che dopo metà gara possono contare su 9 lunghezze di vantaggio – 48-57 il punteggio al termine dei primi due quarti – poi dilapidati nel prosieguo del match. Merito soprattutto di Garland, che mette a segno 17 dei suoi 21 punti complessivi nei 24 minuti finali, guidando la rimonta dei ragazzi di coach Bickerstaff.

Doppia doppia d’ordinanza da 16 punti e 15 rimbalzi per un Jarrett Allen sempre più leader di questi Cavs, mentre tra le fila dei Raptors spiccano i 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di OG Anunoby, che conferma così il suo ottimo stato di forma.