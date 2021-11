NBA, i Philadelphia 76ers pronti a multare Ben Simmons: 360k a partita saltata

Altra giro e altra sanzione per Ben Simmons. Secondo quanto appreso da ESPN, infatti, i Philadelphia 76ers avrebbero multato il giocatore per un totale di 360.000 dollari per aver saltato la partita di giovedì sera. E non è tutto, anche perché la squadra prevede di continuare a multare la guardia All-Star fino a quando non si rimetterà in contatto con lo staff medico della franchigia e completerà tutti gli altri passaggi obbligatori per tornare a disposizione di coach Doc Divers.

I 76ers sembrano aver perso totalmente la pazienza con l’australiano, specialmente dopo che il giocatore si era rifiutato di accettare qualsiasi proposta da parte della franchigia per farlo tornare quantomeno in condizione. Non si tratta della prima multa comminata da Phila, poiché Daryl Morey aveva deciso di multare lo stesso Simmons per non essersi presentato al training camp per un totale di 2 milioni di dollari.

Secondo quanto riferito sempre da ESPN, la franchigia metterà il futuro stipendio di Simmons in un conto di deposito a garanzia come aveva fatto durante il training camp.

Simmons e gli allenamenti saltati con Phila

Simmons, durante l’estate, ha lavorato con professionisti della salute mentale messi a disposizione dalla National Basketball Players Association (NBPA), ma secondo quanto si apprende, il giocatore non avrebbe fornito alcun dettaglio di quegli incontri alla sua squadra. Il 25enne nelle ultime settimane ha lavorato con i medici del team su un problema alla schiena, che ha citato come uno dei motivi per cui non è tornato ancora a disposizione di Rivers.

I Sixers, dal canto loro, credono di aver sostenuto Simmons in tutti i modi, ma dopo l’ennesimo rifiuto di quest’ultimo nel chiarire la sua posizione mentale e fisica, la franchigia ha perso la pazienza. Il nativo di Melbourne è stato regolarmente presso la struttura di allenamento della squadra nelle ultime settimana, ma sta saltando puntualmente altre sessioni in programma come il lavoro in palestra, lo studio di filmati, così come le sessioni d’allenamento con il gruppo e gli shootaround pre-partita.

Leggi Anche

NBA, caos a Portland: indagato il GM Neil Olshey

Risultati NBA: Knicks corsari a Milwaukee, vittorie schiaccianti per Clippers, Wizards e Wizards

NBA, Chris Paul e Devin Booker commentano il caso Sarver