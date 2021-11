NBA, Klay Thompson: “Il mio ritorno è sempre più vicino”

I Golden State Warriors sono reduci dalla netta vittoria per 126-85 contro i New Orleans Pelicans. La franchigia californiana è al momento in testa alla Western Conference assieme agli Utah Jazz con un record di 7-1. Tutto questo, va ricordato, ottenuto senza le prestazioni di Klay Thompson.

Infatti la guardia 5 volte NBA All-Star non scende in campo da ben due anni, a causa della rottura del tendine d’Achille seguita da quella del crociato. Tuttavia, l’attesa per i tifosi degli Warriors e gli appassionati della NBA si sta per concludere.

A seguito della vittoria della sua squadra contro i Pelicans, Thompson si è così espresso a ai microfoni di ESPN:

“Mi sento davvero bene. Il mio ritorno è sempre più vicino e non vedo l’ora di scendere in campo. Mi sto allenando intensamente e ho ripreso a giocare 3 contro 3 per riprendere confidenza con il contatto fisico.”

Il giocatore ha poi proseguito:

“Mi manca davvero tanto vincere assieme ai miei compagni di squadra. Mi manca giocare di fronte al mio pubblico e mi manca il basket in generale. Ho sempre amato quello che faccio sin da quando ero bambino e questi due anni d’assenza mi hanno dato una consapevolezza maggiore. Non sono ancora soddisfatto di tutto quello che ho fatto nella mia carriera. Ho ancora molti capitoli da scrivere.”

Aspettando il ritorno di Thompson, gli Warriors sono attesi dal match contro gli Houston Rockets nella notte tra domenica e lunedì.

