NBA, Jaylen Brown dovrà saltare diverse partite causa infortunio

I Boston Celtics sono reduci da un’importante vittoria per 95-78 contro i Miami Heat. I Celtics hanno mostrato una grande tenacia difensiva, che ha messo in seria difficoltà la franchigia della Florida, una delle più in forma di questo inizio di stagione NBA.

Tuttavia, vi è grande preoccupazione in quel di Boston per l’infortunio rimediato da Jaylen Brown. Infatti nel corso del terzo quarto il giocatore ha abbandonato il campo per un problema al tendine del ginocchio. Per questo motivo salterà sicuramente la partita in programma questa notte contro i Dallas Mavericks.

Nella giornata odierna, però, il coach dei Celtics Ime Udoka ha rivelato che Brown potrebbe saltare anche un paio di settimane. Ecco quanto riportato con un tweet dal giornalista Keith Smith:

Ime Udoka said that the Celtics have to throw different looks and different coverages at Luka Doncic. Udoka said "He's so smart. He'll figure things out. You have to change up your looks against him."

