NBA, Ben Simmons rifiuta l’aiuto offerto dai Philadelphia 76ers

Sta aumentando nuovamente la tensione tra i Philadelphia 76ers e il loro giocatore Ben Simmons. Quest’ultimo era tornato nei ranghi prima dell’inizio della stagione, ma non ha mai esordito a causa del suo non essere mentalmente pronto a giocare. I Sixers hanno offerto aiuto e sostegno a Simmons, ma il giocatore si è rifiutato di parlare con i dottori, messi a disposizione della franchigia, del suo stato mentale. La notizia è stata riportata da ESPN.

Tuttavia, alcune fonti parlano di un lavoro personale dal punto di vista mentale, svolto da Ben Simmons in estate. L’All-Star avrebbe lavorato con dei professionisti di salute mentale messi a disposizione dalla NBPA, l’associazione giocatori. Simmons non ha però mai fornito i dettagli di questo lavoro personale allo staff di Philadelphia.

Ben Simmons si è presentato regolarmente al centro di allenamento dei Sixers, situato a Camden, New Jersey. Il giocatore si è impegnato con i compagni e con i membri del coaching staff in varie situazioni di uno contro uno. Nonostante la presenza agli allenamenti, Simmons non ha mai fatto intendere allo staff di voler ritornare pienamente dentro la squadra e di tornare a svolgere pienamente le attività, e non è chiaro se mai lo farà.

I Philadelphia 76ers sono impazienti di aiutare Ben Simmons con i suoi problemi legati alla salute mentale. La franchigia vuole rintegrare il suo giocatore il più in fretta possibile. La domanda che si stanno ponendo i Sixers però riguarda lo stesso Simmons: ha anche lui questo obbiettivo? Sempre secondo ESPN, Ben Simmons fornirà alla franchigia aggiornamenti sul suo status solo quando si sentirà a suo agio nel farlo.

Una telenovela che è destinata a continuare, e che ha già visto Philadelphia multare pesantemente l’australiano per le assenze al training camp e alle partite. Simmons è attualmente in cura anche per un problema alla schiena, che insieme ai problemi legati alla salute mentale, gli ha impedito di esordire in questa stagione.

