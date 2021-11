18 assist nella partita di questa notte, 10.346 in carriera: numeri mostruosi che fanno di Chris Paul il terzo miglior assist-man della storia NBA. Grazie alla prestazione di questa notte nella vittoria dei Suns su New Orleans, Paul ha superato Mark Jackson e Steve Nash: ora davanti a lui ci sono Jason Kidd e John Stockton con “soli” 12.091 assist e 15.806.

Nel primo quarto Chris Paul ha sfornato sette assist superando così Jackson e agganciando Nash, superandolo nel secondo quarto: da lì in poi CP3 ha registrato altri assist che lo avvicinano, piano piano, a Kidd e Stockton. Un’emozione incredibile come spiega nell’intervista di fine gara:

“Che dire, è una sensazione incredibile: la mia famiglia e mio padre, il primo ad avermi messo la palla in mano, sono qui. Ho giocato contro New Orleans, dove tutto è iniziato per me: quella città sarà sempre la mia famiglia, Willie Green è mio fratello. Per me è un onore e un privilegio aver raggiunto e superato due grandi come Jackson e Nash: sono grato che, grazie a Dio, ho ancora la possibilità di giocare”

Chris Paul on the @Suns 20-point comeback, moving to No. 3 on the all-time assists list and on facing a team coached by his old teammate, Willie Green!@CP3: 14 PTS, 18 AST pic.twitter.com/Eya2q75xqF

