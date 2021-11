I Milwaukee Bucks invertono il trend negativo di tre sconfitte tornando a vincere questa notte contro i Detroit Pistons: mattatore della serata Giannis Antetokounmpo che, con i suoi 28 punti, otto rimbalzi e nove assist, riporta i Bucks sui giusti binari. Con il successo di questa notte The Greek Freak ora può dormire sonni tranquilli.

Giannis Antetokounmpo aveva paura che la squadra non sarebbe riuscita a vincere, entrando così in un circolo vizioso senza fine di sconfitte. Assenti della serata Middleton e Lopez, con il greco che si è diviso tra attacco e difesa, un compito non facile come spiega nel post partita:

“Grazie a Dio abbiamo vinto una partita, temevo che avremmo iniziato a tankare per accaparrarci la prima scelta. Dovevamo vincere per ritrovare fiducia in noi: oggi è andata bene, ora possiamo pensare alla prossima. Brook? Ti prego torna [ride]. Oggi ho capito che odio giocare come centro, non ho mai capito quanto fosse importante Brook come stasera: spero che torni presto, abbiamo bisogno di lui”

Soddisfatto della prova difensiva di Giannis Antetokounmpo coach Mike Budenholzer, come spiega nel post partita:

“Giannis ha giocato d’intensità in difesa, ha alzato il volume: quando ti mancano giocatori importanti tutti devono adattarsi e lui ha fatto molto bene. Certo non è il suo ruolo, ma ha comunque fatto il suo dovere come tutti gli altri: sono molto contento della reazione dei miei ragazzi, avevamo bisogno di un po’ d’ossigeno. Ora manteniamo questo mindset e ritmo, così ne usciremo definitivamente”

"We needed this. I thought he [Giannis] set the tone defensively." Coach Bud's ASL Press Conference: pic.twitter.com/YVIfLMuqtE — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 3, 2021

I Milwaukee Bucks cercheranno di uscire definitivamente dalla crisi nella partita di sabato quando ospiteranno i New York Knicks.

Leggi anche:

NBA, Chris Paul: “È un onore aver superato Jackson e Nash”

Problemi al tiro? Paul George accusa i nuovi palloni NBA

NBA, LeBron James: “L’intesa con Westbrook cresce sempre di più”