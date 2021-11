NBA, Smart compatta i Celtics: “Prima dell’arcobaleno deve piovere, ci siamo dentro”

I Bulls hanno iniziato forte la stagione, questo è innegabile. Non basta però lo stato di forma di Chicago a spiegare in casa Boston Celtics la rimonta subita nella notte NBA appena trascorsa dai ragazzi di Ime Udoka.

Il 39-11 di parziale nei 12’ conclusivi sa di sentenza e pesa come un macigno sulla voglia di parlare al termine della gara. Prova a trovare i termini giusti Marcus Smart, che si rifugia in un’immagine di grande pragmatismo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di NBC Sports Boston:

“Non so [come spiegare l’accaduto]. Se avessimo la riposta non saremmo qui a discuterne. Qualsiasi sia il problema, dobbiamo intervenire per risolverlo noi, nessuno lo farà al posto nostro. Dicevo poco fa che prima di vedere l’arcobaleno talvolta deve piovere, ci siamo dentro e dobbiamo trovare il modo di uscirne. Non sarà né facile né bello, dobbiamo trovare la strada e credo che ce la faremo. Non so quando, ma sono convinto che ci rialzeremo.”