NBA, nuovi esami strumentali per Zion Williamson: la situazione

Ancora nessuna buona nuova in casa New Orleans Pelicans per quanto riguarda la situazione intorno a Zion Williamson. Willie Green, coach di NOLA, nelle scorse ore ha affermato che i medici sembrano leggermente più ottimisti dopo gli ultimi esami strumentali eseguiti sul piede destro fratturato di Zion Williamson. Secondo Andrew Lopez di ESPN, Williamson negli ultimi giorni ha partecipato ad alcuni workout e nelle prossime due o tre settimane verrà rivalutato dallo staff medico che dovrebbe essere poi in grado di delineare una tempistica per il suo ritorno.

Il 21enne, lo ricordiamo, è stato operato a fine settembre dopo aver subito l’infortunio nella scorsa offseason. Il vicepresidente delle operazioni di basket dei Pelicans, David Griffin, aveva dapprima affermato che la squadra era “molto fiduciosa” che Williamson sarebbe stato pronto per l’inizio di stagione 2021-22.

Williamson, prima scelta assoluta del 2019, nella sua seconda stagione in maglia NOLA ha viaggiato con una media di 27 punti, 7.2 rimbalzi e 3.7 assist e vuole assolutamente certificare la sua crescita trascinando i Pelicans, se possibile, alla postseason. Detto questo, il lungo non è nuovo a problemi fisici: durante la sua stagione da rookie, Zion era riuscito a scendere in campo solo in 24 occasioni poiché limitato da un acciacco al menisco durante la preseason.

I Pelicans senza Zion attualmente possiedono un record di 1-6, il peggiore della lega, e vengono attualmente da ben tre sconfitte di fila. Urge ritrovare la propria stella.

