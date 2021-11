La NBA svela tutte le City Edition della stagione 2021/2022

Come in ogni stagione che si rispetti è tempo di City Edition Uniform. Anche quest’anno la Nike ha provato a disegnare qualche chicca, anche per festeggiare nel migliore dei modi il 75esimo anniversario della nascita della NBA. I Toronto Raptors, per esempio, hanno riportato in vita il loro adorato dinosauro in maglia, ma lo hanno messo nella colorazione champagne e nera.

Gli Atlanta Hawks hanno invece riportato in vita la loro canotta tutta gialla con il logo che domina la scena. Davvero qualcosa di speciale per i collezionisti. Gli Charlotte Hornets hanno quindi messo in evidenza il nido d’ape, con un look che ben si sposerà con il parquet di casa.

Chiudiamo con i Los Angles Clippers ed i Washington Wizards, i quali sono usciti con design puliti e sorprendenti. Lo stesso si può dire per i San Antonio Spurs e i Milwaukee Bucks, ognuno dei quali ha aggiunto un tocco di colore. I Lakers, infine, hanno puntato sul viola.

Nike has released new uniforms in honor of the NBA's 75th Anniversary season 🔥 Which is your favorite? pic.twitter.com/pHj0ncFYll — B/R Kicks (@brkicks) November 1, 2021

