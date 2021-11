NBA, Joel Embiid si sottopone a risonanza magnetica per infortunio al ginocchio

Nelle ultime ore Joel Embiid si è sottoposto a risonanza magnetica al ginocchio destro poiché dolorante. Questa è l’ultima notizia rilanciata da Ramona Shelburne di ESPN, la quale ha anche aggiunto che gli esami strumentali non hanno rivelato grandi preoccupazioni sullo stato del centro.

Il 27enne ha sofferto di indolenzimento al ginocchio da quando si è scontrato con il centro dei New Orleans Pelicans, Jonas Valanciunas, nella prima partita della stagione. Shelburne ha riferito che Embiid ha detto che non è riuscito a camminare per due giorni dopo la contesa. Nonostante questo, la partita di domani sera contro i Portland Trail Blazers sarà la sua prima assenza in questa regular season.

Shelburne ha anche detto che l’assenza di Ben Simmons ha spinto Embiid a continuare a giocare, anche sopra il suo infortunio. Simmons, lo ricordiamo, è attualmente fuori dalla disponibilità di coach Rivers poiché “non è mentalmente pronto” per scendere in campo per Philadelphia. Embiid, per ora, in sei partite ha registrato una media di 21.0 punti, 8.7 rimbalzi e 3.8 assist ad allacciata di scarpa.

