NBA, infortunio per Daniel Gafford al quadricipite destro

Nella vittoria nella notte degli Washington Wizards sui Boston Celtics, non ci sono solo buone notizie per la franchigia capitolina. Infatti, il centro Daniel Gafford, ha dovuto abbandonare la gara durante il secondo quarto, a causa di una contusione al quadricipite destro. Inizialmente Gafford era dato come “questionable” sul suo ritorno in campo, ma alla fine gli Wizards hanno deciso di non rischiare e di non fare rientrare il giocatore in partita.

Injury update: Daniel Gafford (right quad contusion) will not return to tonight's game. https://t.co/cVBu2BTXOJ — Washington Wizards (@WashWizards) October 28, 2021

L’infortunio è avvenuto a metà secondo quarto, quando Daniel Gafford si è scontrato con Jaylen Brown dei Boston Celtics. Il centro è finito a terra, tenendosi la gamba destra dolorante. Successivamente è stato aiutato a uscire dal campo, poiché aveva difficoltà ad appoggiare il peso sulla gamba infortunata. Jaylen Brown, invece, non ha avuto serie conseguenze dallo scontro di gioco. Nonostante un momentaneo dolore al ginocchio, ha poi terminato la partita.

Prima di uscire dai giochi, Daniel Gafford aveva prodotto 3 punti e 4 rimbalzi in 7 minuti sul parquet, partendo da titolare. A causa di questo inconveniente, Harrell ha dovuto fare gli straordinari, giocando 38 minuti, chiudendo però in doppia-doppia e come miglior realizzatore dei suoi. In stagione, Gafford sta viaggiando a 9.7 punti, 4.0 rimbalzi e 0.3 assist di media a partita.

