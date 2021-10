NBA, le proporzioni della rimonta subita dai Lakers contro OKC

I Los Angeles Lakers ancora incostanti alternano prestazioni convincenti a preoccupanti blackout. La rimonta subita contro gli Oklahoma City Thunder, prima di stanotte ancora a zero vittorie in stagione, deve far riflettere.

I gialloviola di L.A. hanno perso il controllo sulla partita dopo essere stati in vantaggio di ben 26 punti; OKC, al contrario, ha compiuto la più grande rimonta della sua storia. Pareggiato il recupero monstre già visto contro gli Houston Rockets nel febbraio 2019.

The Lakers entered play with a 230-0 record (including playoffs) when leading by at least 25 points in a game over the last 25 seasons.

They led by 26 tonight, their largest blown lead over that span. pic.twitter.com/2fd5GdH5Dd

