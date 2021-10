NBA, sconfitta Brooklyn Nets: i commenti di Steve Nash e Kevin Durant

Brutta sconfitta nella notte per i Brooklyn Nets, battuti nettamente in casa dai Miami Heat. Ai Nets non sono bastati i 25 punti di Kevin Durant, oltre all’ottima prestazione balistica di Joe Harris, poiché sono stati annichiliti sotto i tabelloni, concedendo 17 rimbalzi offensivi agli avversari. Gli Heat sono riusciti a sfruttare la loro maggior fisicità, ed è proprio sulla questione rimbalzi che si concentra coach Steve Nash:

“Abbiamo parlato molto di questo. É un tallone d’Achille per noi concedere questi rimbalzi offensivi. Dobbiamo continuare a lavorare. Continuerà a essere una priorità. Bisogna volerlo e renderlo prioritario. Non puoi lasciar sguarnito l’ultimo metro di campo quando hai gli altri che stanno arrivando e che provano a lottare a rimbalzo.”

Un altro problema per i Brooklyn Nets è stata la prestazione di James Harden. Il Barba ha chiuso con 14 punti e 7 rimbalzi, troppo poco per un All-Star del suo calibro. Una prestazione giudicata insufficiente, anche nell’atteggiamento, da coach Steve Nash:

“Non puoi avere due, o tre ragazzi che indietreggiano verso l’altra parte del campo guardando la palla che viene sbattuta dentro il canestro. Dobbiamo tornare,aiutare e poi colpire.”

Kevin Durant, dal canto suo, si è concentrato sulla prestazione offensiva della squadra. I Nets hanno segnato a malapena 93 punti, troppi pochi per una squadra del loro talento. Durant, ha parlato anche di Kyrie Irving, auspicando un suo ritorno:

“So cosa volete che vi dica [ridacchia]. Sì, ci manca Kyrie Irving. Ci manca, fa parte della nostra squadra. Ma per la maggior parte della gara, come ho detto, abbiamo generato grandi tiri, siamo andati bene nel pitturato. É solo un nostro compito metterli poi dentro. Io penso che ce la faremo.”

Ora i Brooklyn Nets hanno un record negativo di 2 vittorie e 3 sconfitte. La prossima partita sarà sabato notte, contro gli Indiana Pacers.

Leggi anche:

NBA, infortunio per Daniel Gafford al quadricipite destro

NBA, è venuto a mancare Bob Ferry, storico GM di Washington

Infortunio Nikola Jokic: nessun danno strutturale al ginocchio