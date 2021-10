NBA, è venuto a mancare Bob Ferry, storico GM di Washington

L’ex giocatore, allenatore, e poi General Manager Bob Ferry è scomparso all’età di 84 anni. Ferry è stato lo storico General Manager degli Washington Bullets, che nel 1978 vinsero il titolo NBA, in una delle tre Finali disputate sotto la sua guida. Inoltre, guidò la franchigia per 13 volte ai Playoff in 17 stagioni come dirigente. Grazie a questi successi, fu nominato Executive of the Year per ben due volte, nella stagione 1978-79 e in quella 1981-82.

Our thoughts are with the family of franchise legend Bob Ferry following his passing.



Ferry played five seasons with the organization and spent 17 years as its general manager, winning NBA Executive of the Year twice and a championship in 1978. pic.twitter.com/5fVjGRYBJU