NBA, infortunio Nikola Jokic: nessun danno strutturale al ginocchio

A seguito dell’infortunio che lo aveva costretto ad uscire dopo un tempo nella sconfitta contro gli Utah Jazz, Nikola Jokic aveva fatto preoccupare tutta Denver.

La stella dei Nuggets non era sicura di giocare la prossima gara in calendario, contro i Dallas Mavericks, a causa della forte contusione subita nello scontro con Rudy Gobert. Le prime smorfie non lasciavano ben sperare.

Il coach della squadra, Mike Malone, aveva commentato la situazione a caldo con queste parole:

“L’ho visto un po’ debole, e ho deciso di tenerlo fuori. Ho imparato a conoscere Nikola e, se dipendesse da lui, giocherebbe tutte le partite senza mai riposare. A volte devo prendere decisioni al posto suo, e per me non aveva senso far rimanere in campo un giocatore che sta poco bene. Questo discorso vale per tutta la squadra e non solo per lui. In questo modo si rischia solamente di peggiorare le cose.”