NBA, i Lakers pronti al back-to-back contro Oklahoma: rientra LeBron James?

Ieri notte i Los Angeles Lakers hanno avuto la meglio contro i San Antonio Spurs, sfoderando un Russell Westbrook quasi in formato tripla doppia. Il play dei gialloviola, dopo le prime uscite poco brillanti, ha terminato il match con 33 punti, 10 rimbalzi e 8 assist a referto, trascinando i californiani alla vittoria dopo i tempi supplementari.

Tutto questo, ovviamente, senza LeBron James, il quale ha dovuto dare forfait per un problema alla gamba rimediato durante il precedente match contro Memphis. Il giocatore è stato sottoposto ai trattamenti del caso, ma non è riuscito a recuperare in tempo per affrontare la compagine guidata da coach Popovich. Poco male, perché senza di lui i Lakers hanno trovato punti importanti non solo da Westbrook, ma anche e specialmente da Anthony Davis (35 e 17 rimbalzi).

La prossima partita in programma è quella in back-to-back in programma nella notte – ore 2.00 italiane – contro gli Oklahoma City Thunder. LeBron dovrebbe recuperare per l’appuntamento contro OKC, ma ogni decisione sarà presa solamente a poche ore dall’inizio delle contese.

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: la situazione di forma

Bando alle ciance, la squadra in vantaggio è certamente quella di Los Angeles, anche perché dopo un inizio problematico, ora i ragazzi di coach Vogel stanno provando a prendere ritmo e le ultime due partite – seppur terminate con una vittoria risicata – dimostrano un percorso che potrebbe portarli ad acquisire sempre più fiducia. Il record attuale dei Lakers è di 2-2, ma – come detto – siamo solo allo start.

Dall’altra parte, Oklahoma può contare su un nucleo di ragazzi certamente interessanti, ma per certi aspetti ancora alla ricerca di autore. Sarà chiaramente Shai Gilgeous-Alexander a dover prendere per mano i suoi e regalarsi una chance contro i gialloviola. I Thunder hanno registrato un terribile inizio di campionato, con un record di 0-4. È anche vero che tre di queste quattro sconfitte sono arrivate contro squadra di primo blasone come Utah, Philadelphia e Golden State.

Pronostico OKC Thunder-Lakers

Alla luce di quanto detto fino a qui, i pronostici NBA oggi ci dicono che i Los Angeles Lakers partono come i principali favoriti per la vittoria. Anche dovesse mancare LeBron. Questo perché i gialloviola hanno un organico oggettivamente superiore agli avversari. I californiani, nel corso di queste prime uscite, hanno trovato ogni volta una jolly diverso: dallo stesso James, a Carmelo Anthony, fino a Russell Westbrook e Anthony Davis. Oklahoma ha speranze? Per ora, i ragazzi di Mark Daigneault hanno sempre perso in maniera più o meno netta. Da capire se contro i Lakers sarà l’occasione giusta per trovare la prima gioia stagionale. Un compito davvero arduo.

