NBA, Harden commenta la sconfitta Nets: “Sto riprendendo lentamente ritmo”

Nella notte NBA i Brooklyn Nets hanno raccolto un’altra brutta sconfitta, questa volta contro i Miami Heat, per 106-93.

James Harden in particolare ha cominciato piuttosto a rilento questa stagione, soprattutto in termini di punti segnati: era dal 2011-2012 che il Barba non segnava 15 o meno punti in tre gare di fila.

Dopo aver concluso la sfida con Miami portando sul tabellino 14 punti, sette rimbalzi e sette assist, Harden ha commentato così il suo avvio di stagione.

“Sto cercando di riprendere sicurezza nel mio gioco, di essere più aggressivo. Sento che sto migliorando partita dopo partita. Per quanto mi piacerebbe tornare a fare 30 o 40 punti a sera, non posso più farlo. Non importa quanto mi piacerebbe giocare in quel modo.”

James Harden ha sofferto di un grave infortunio nella seconda metà della scorsa stagione, che lo ha limitato non poco negli ultimi Playoff. Nonostante sia chiaro che la guardia stia cercando di cautelarsi per evitare ricadute, sorprende vedere come la sua media punti sia drasticamente calata dai 24.6 a partita della scorsa annata.

“Non ho avuto molte possibilità di giocare partitelle quest’estate. Ho dovuto fare perlopiù riabilitazione, ed è durata ben tre mesi. L’infortunio era di secondo grado e si è ripresentato ben tre volte in una sola stagione. Questa è solo la quinta partita in cui torno effettivamente a competere contro qualcun altro. Per quanto mi piacerebbe forzare e iniziare a correre e segnare, devo prendermi il mio tempo.” Harden ha provato una sensazione nuova a tornare da un lungo infortunio, cosa che non gli era mai accaduta da quando è entrato nella lega.

“Sono stato fortunato a non avere interventi durante la mia carriera. Questo processo è decisamente stancante, e frustrante. Mi sento come se non potessi essere me stesso e come se quel giocatore che avete visto sul parquet non fossi io.”

