NBA, LeBron James in dubbio per la gara con gli Spurs

I Los Angeles Lakers si apprestano ad affrontare i San Antonio Spurs, forse senza LeBron James. Lo status della stella gialloviola è passato da probable a questionable in vista della quarta partita stagionale. A riportare la notizia Dave McMenamin, reporter di ESPN.

The Lakers have downgraded LeBron James’ status to questionable for tonight because of his sore right ankle

— Dave McMenamin (@mcten) October 26, 2021