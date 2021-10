NBA, Pierce punge Simmons: “Per farsi cacciare da Doc bisogna essere s*****i”

La telenovela Simmons è ancora ben lontana dal giungere a una conclusione. Attualmente il #25 dei Sixers vive da separato in casa e non sta facendo nulla per farsi riaccettare dalla sua squadra, anzi.

Ripresentatosi agli allenamenti probabilmente solo per non subire ulteriori perdite economiche, si può dire che Simmons fosse lì solamente per “dovere di firma”. Allenatosi addirittura col cellulare in tasca, senza impiegare il minimo sforzo fisico, Simmons è stato cacciato via dagli allenamenti da coach Doc Rivers e sospeso fino a data da destinarsi, perché ritenuto una ‘distrazione’ per i compagni di squadra e, soprattutto, per il suo coinvolgimento quasi nullo nelle attività.

Sulla questione è intervenuto anche Paul Pierce, un giocatore che con Doc Rivers ha seguito centinaia di allenamenti:

“Farsi cacciare da Doc in allenamento è grave, perché è una cosa che non ho mai visto, forse solo una volta. Doc non caccerebbe mai nessuno senza motivo, capisci? Bisogna essere proprio s*****i per farsi cacciare da Doc, perché lui è uno degli allenatori più comprensivi, ascolta sempre i giocatori” “Non credo che, a questo punto, si possa ricucire il rapporto. La situazione sembra ormai troppo grave“

Simmons, intanto, continua la sua vita da separato in casa. Non è ancora sceso in campo con Phila, in questa stagione, e molto difficilmente lo farà nell’immediato futuro.

